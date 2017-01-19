Минкульт будет работать над созданием экспертного совета по вопросам защиты общественной морали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Министерству культуры Украины поручено утвердить персональный состав экспертного совета по вопросам защиты общественной морали. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
"12 января состоялось заседание с участием творческих союзов, на которых возложена сейчас задача осуществления общественного контроля за общественной моралью. По результатам заседания было принято решение поручить Министерству культуры разработать и утвердить персональный состав Экспертного совета по вопросам защиты общественной морали ", - сообщила представитель пресс-службы.
По ее словам, экспертному совету должны поручить разработку критериев, по которым будут анализировать продукцию на наличие порнографии.
Напомним, с 2004 года в Украине действовала Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали. Но в 2015-м ее ликвидировали.