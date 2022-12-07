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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Мінкульт оскаржить рішення суду щодо будівлі "Квіти України"

Мінкульт оскаржить рішення суду щодо будівлі "Квіти України"

Київ • УНН

 • 784283 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України планує подати апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке скасувало наказ про внесення будівлі "Квіти України" до реєстру пам'яток культурної спадщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МКІП.

Деталі

"Сьогодні стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури та інформаційної політики № 625 від 6 серпня 2021 року. Розгляд справи відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Відповідно до норм законодавства, Міністерство культури та інформаційної політики чекає рішення суду, щоб подати апеляційну скаргу", – ідеться у повідомленні.

У МКІП зазначили, що "Квіти України" – унікальна пам'ятка культурної спадщини в стилі пізнього модернізму, що є витвором Левчука, Гончаренка, Лаврова, Одайника та інших, а також має вплив на розвиток культурного середовища Києва.

"Станом на сьогодні "Квіти України" залишається пам’яткою культури та має охоронний статус. Ми наголошуємо, що припис МКІП було видано правомірно та з дотриманням норм закону "Про охорону культурної спадщини" відповідно до повноважень МКІП. Відповідно до частини другої статті 30 закону, приписи органів охорони культурної спадщини є обов’язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами", – ідеться у повідомленні.

Це означає, що збереження "Квіти України" – пріоритетне завдання у контексті загального збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь ,пояснили в МКІП.

Нагадаємо

У липні 2021 року повідомили, що у Києві розпочали демонтаж будівлі “Квіти України” на вулиці Січових стрільців, 49. На її місці планують створити торговельно-офісний центр.

Згодом Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю "Квіти України" до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

2 грудня ОАСК скасував рішення про внесення “Квітів України” в реєстр пам’яток культурної спадщини.

Українські Національні Новини

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