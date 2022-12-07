Минкульт обжалует решение суда по поводу здания "Цветы Украины"

Детали

"Сегодня стало известно, что Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства культуры и информационной политики № 625 от 6 августа 2021 года. Рассмотрение дела проходило по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела. Согласно нормам законодательства, Министерство культуры и информационной политики ждет решения суда, чтобы подать апелляционную жалобу", - говорится в сообщении.

В МКИП отметили, что "Цветы Украины" – уникальный памятник культурного наследия в стиле позднего модернизма, который является произведением Левчука, Гончаренко, Лаврова, Одайника и других, а также оказывает влияние на развитие культурной среды Киева

"По состоянию на сегодня "Цветы Украины" остается памятником культуры и имеет охранный статус. Мы подчеркиваем, что предписание МКИП было издано правомерно и с соблюдением норм закона "Об охране культурного наследия" в соответствии с полномочиями МКИП. Согласно части второй статьи 30 закона, предписания органов охраны культурного наследия являются обязательными для выполнения всеми юридическими и физическими лицами", - говорится в сообщении.

Это означает, что сохранение "Цветы Украины" - приоритетная задача в контексте всеобщего сохранения культурного наследия для будущих поколений, объяснили в МКИП.

Напомним

В июле 2021 года сообщили, что в Киеве начали демонтаж здания “Цветы Украины” на улице Сечевых Стрельцов, 49. На его месте планируют создать торгово-офисный центр.

Позже Департамент охраны культурного наследия внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева.

2 декабря ОАСК отменил решение о внесении “Цветов Украины” в реестр памятников культурного наследия.