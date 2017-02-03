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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 56723 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Дату демонтажу гербу СРСР на монументі “Батьківщина-мати” має визначити Мінкульт — КМДА

Київ • УНН

 • 22206 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві буде демонтовано герб СРСР на щиті монументу "Батьківщина-мати" після того, як Міністерство культури назве строки проведення демонтажу. Про це УНН повідомили у прес-службі Департаменті культури Київської міської державної адміністрації.

Дату демонтажу гербу СРСР на монументі “Батьківщина-мати” має визначити Мінкульт — КМДА

“Остаточне вирішення питання про строки виконання демонтажу, а також щодо заміни даного герба належать до повноважень центрального органу виконавчої влади — Міністерства культури України, якому підпорядковується даний меморіальний комплекс”, — повідомили у прес-службі.

Крім того, у прес-службі наголосили, що символіку на щиті монументу буде обов’язково демонтовано.

“Меморіальний комплекс “Національний музей історії України у Другій Світовій війні” підпорядковується Міністерству культури України, яким спільно з дирекцією меморіального комплексу, Департаментом містобудування та архітектури, Департаментом культури, Українським інститутом національної пам’яті та рядом інших установ була проведена нарада з питання демонтажу символіки на щиті монументу. Під час наради було висловлено одностайну думку щодо демонтажу існуючої символіки на щиті скульптури “Батьківщина-мати”, — додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, у Києві планують демонтувати ще 8 пам’ятників та пам’ятних знаків у рамках декомунізації.

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