Дату демонтажу гербу СРСР на монументі “Батьківщина-мати” має визначити Мінкульт — КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві буде демонтовано герб СРСР на щиті монументу "Батьківщина-мати" після того, як Міністерство культури назве строки проведення демонтажу. Про це УНН повідомили у прес-службі Департаменті культури Київської міської державної адміністрації.
“Остаточне вирішення питання про строки виконання демонтажу, а також щодо заміни даного герба належать до повноважень центрального органу виконавчої влади — Міністерства культури України, якому підпорядковується даний меморіальний комплекс”, — повідомили у прес-службі.
Крім того, у прес-службі наголосили, що символіку на щиті монументу буде обов’язково демонтовано.
“Меморіальний комплекс “Національний музей історії України у Другій Світовій війні” підпорядковується Міністерству культури України, яким спільно з дирекцією меморіального комплексу, Департаментом містобудування та архітектури, Департаментом культури, Українським інститутом національної пам’яті та рядом інших установ була проведена нарада з питання демонтажу символіки на щиті монументу. Під час наради було висловлено одностайну думку щодо демонтажу існуючої символіки на щиті скульптури “Батьківщина-мати”, — додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у Києві планують демонтувати ще 8 пам’ятників та пам’ятних знаків у рамках декомунізації.