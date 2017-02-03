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Дату демонтажа герба СССР на монументе "Родина-мать" должен определить Минкульт - КГГА

Киев • УНН

 • 22206 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве демонтируют герб СССР на щите монумента "Родина-мать" после того, как Министерство культуры назовет сроки проведения демонтажа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департаменте культуры Киевской городской государственной администрации.

Дату демонтажа герба СССР на монументе "Родина-мать" должен определить Минкульт - КГГА

"Окончательное решение вопроса о сроках выполнения демонтажа, а также по замене данного герба относятся к полномочиям центрального органа исполнительной власти - Министерства культуры Украины, которому подчиняется данный мемориальный комплекс", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что символику на щите монумента будет обязательно демонтировано.

"Мемориальный комплекс" Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне "подчиняется Министерству культуры Украины, которым совместно с дирекцией мемориального комплекса, Департаментом градостроительства и архитектуры, Департаментом культуры, Украинским институтом национальной памяти и рядом других учреждений было проведено совещание по вопросу демонтажа символики на щите монумента. Во время совещания было высказано единодушное мнение о демонтаже существующей символики на щите скульптуры "Родина-мать", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Киеве планируют демонтировать еще 8 памятников и памятных знаков в рамках декоммунизации.

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