Дату демонтажа герба СССР на монументе "Родина-мать" должен определить Минкульт - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве демонтируют герб СССР на щите монумента "Родина-мать" после того, как Министерство культуры назовет сроки проведения демонтажа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департаменте культуры Киевской городской государственной администрации.
"Окончательное решение вопроса о сроках выполнения демонтажа, а также по замене данного герба относятся к полномочиям центрального органа исполнительной власти - Министерства культуры Украины, которому подчиняется данный мемориальный комплекс", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что символику на щите монумента будет обязательно демонтировано.
"Мемориальный комплекс" Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне "подчиняется Министерству культуры Украины, которым совместно с дирекцией мемориального комплекса, Департаментом градостроительства и архитектуры, Департаментом культуры, Украинским институтом национальной памяти и рядом других учреждений было проведено совещание по вопросу демонтажа символики на щите монумента. Во время совещания было высказано единодушное мнение о демонтаже существующей символики на щите скульптуры "Родина-мать", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Киеве планируют демонтировать еще 8 памятников и памятных знаков в рамках декоммунизации.