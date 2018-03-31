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Мінкульт хоче санкцій проти кримських музейників за передачу картин РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністерство культури України повідомляє про початок роботи щодо підготовки пропозицій стосовно застосування санкцій до директорів і посадових осіб кримських музеїв, причетних до переміщення культурних цінностей через державний кордон України. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

"Використання музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що зберігаються в музейних установах Автономної Республіки Крим та місті Севастополі, для експонування на виставкових проектах за межами України є незаконним", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що після анексії Криму "втрачено зв'язок з установами культури, розташованими на території півострова", але Мінкульту вдалося зібрати інформацію про деякі факти переміщення картин з анексованого півострова на територію сусідньої Росії.

За фактом переміщення в 2016 році з Криму в Россіію 38 картин з колекції Національної картинної галереї імені І.К.Айвазовського було відкрито кримінальне провадження з правової кваліфікацією за статтею 356 Кримінального Кодексу України (самоправство), відзначили в українському Мінкульті.

Як повідомляв УНН, незаконно вивезені у Крим 52 картини внесені у базу Інтерполу як викрадені.

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