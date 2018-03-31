Минкульт хочет санкций против крымских музейников за передачу картин РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство культуры Украины сообщает о начале работы по подготовке предложений по применению санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через государственную границу Украины. Об этом сообщает Крим.Реалии, передает УНН.
"Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музейных учреждениях Автономной Республики Крым и городе Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что после аннексии Крыма "потеряна связь с учреждениями культуры, расположенными на территории полуострова", но Минкульту удалось собрать информацию о некоторых фактах перемещения картин с аннексированного полуострова на территорию соседней России.
По факту перемещения в 2016 году из Крыма в Россиию 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени И.К.Айвазовского было открыто уголовное производство с правовой квалификацией по статье 356 Уголовного Кодекса Украины (самоуправство), отметили в украинском Минкульте.
Как сообщал УНН, незаконно вывезенные в Крым 52 картины внесены в базу Интерпола как похищенные.