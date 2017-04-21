Міністри та нардепи прийшли до суду підтримати М.Мартиненка

"Я вже брав на поруки Юрія Сиротюка і він ходив на всі судові засідання. Думаю, що Мартиненко нас теж не підведе, якщо ми візьмемо його на поруки", - сказав сьогодні журналістам міністр молоді та спорту І.Жданов.

Він також додав, що і міністри, і народні депутати, які сьогодні прийшли до суду, написали заяви на ім'я судді про взяття на поруки Миколи Мартиненка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ оприлюднило схему розтрати коштів у "справі Мартиненка"

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затрирмали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

21 квітня керівник САП Н.Холодницький повідомив, що другим фігурантом кримінального провадження щодо ДП “СхідГЗК”, в якому вручено підозру М.Мартиненку, є заступник голови НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.