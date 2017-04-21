Министры и нардепы пришли в суд поддержать Н.Мартыненко

"Я уже брал на поруки Юрия Сиротюка и он ходил на все судебные заседания. Думаю, что Мартыненко нас тоже не подведет, если мы возьмем его на поруки", - сказал сегодня журналистам министр молодежи и спорта И.Жданов.

Он также добавил, что и министры, и народные депутаты, которые сегодня пришли в суд, написали заявления на имя судьи о взятии на поруки Николая Мартыненко.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ) УК.

21 апреля руководитель САП Н.Холодницкий сообщил, что вторым фигурантом уголовного производства в отношении ГП "ВостГОК", в котором вручено подозрение Мартыненко, является заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.