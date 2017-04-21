Министры и нардепы пришли в суд поддержать Н.Мартыненко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24952 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88441 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145094 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112470 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113898 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110873 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103053 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106630 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103245 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150911 просмотра

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Министры и нардепы пришли в суд поддержать Н.Мартыненко

Министры и нардепы пришли в суд поддержать Н.Мартыненко

Киев  •  УНН

 • 13949 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Соломенский районный суд города Киева пришли поддержать экс-нардепа Николая Мартыненко, которому сегодня будут выбирать меру пресечения, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, а также народные депутаты от фракции "Народный фронт", передает корреспондент УНН.

"Я уже брал на поруки Юрия Сиротюка и он ходил на все судебные заседания. Думаю, что Мартыненко нас тоже не подведет, если мы возьмем его на поруки", - сказал сегодня журналистам министр молодежи и спорта И.Жданов.

Он также добавил, что и министры, и народные депутаты, которые сегодня пришли в суд, написали заявления на имя судьи о взятии на поруки Николая Мартыненко.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ) УК.

21 апреля руководитель САП Н.Холодницкий сообщил, что вторым фигурантом уголовного производства в отношении ГП "ВостГОК", в котором вручено подозрение Мартыненко, является заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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