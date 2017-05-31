Міністри щомісяця звітуватимуть про виконання євроінтеграційного плану - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністерствам підготувати план заходів з впровадження євроінтеграції і звітувати про його виконання. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Я прошу кожного міністра - календарний план, план заходів. Я думаю, що кожен місяць-два ви будете звітувати на уряді про те, що вдалося зробити в питанні європейської інтеграції перед суспільством”, — сказав В.Гройсман.
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