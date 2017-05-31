Министры будут ежемесячно отчитываться о выполнении евроинтеграционного плана - В.Гройсман

“Я прошу каждого министра — календарный план, план мероприятий. Я думаю, что каждый месяц-два вы будете отчитываться на правительстве о том, что удалось сделать в вопросе европейской интеграции перед обществом”, — сказал В.Гройсман.

Напомним, И.Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Украина отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации.