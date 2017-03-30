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Актуальне
Міністри оборони України та Грузії підписали спільну заяву

Міністри оборони України та Грузії підписали спільну заяву

Київ • УНН

 • 9374 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні, 30 березня, відбулася офіційна зустріч Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака з Міністром оборони Грузії паном Леваном Ізорія, за результатами якої була підписана спільна заява. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

В ході зустрічі сторони обговорили воєнно-політичну обстановку та ситуацію на Сході України, в Грузії та у світі в цілому.

"Грузія була, залишається і, я переконаний, буде дружньою для України державою. Від початку агресії Росії проти нашої країни Грузія, підтримує України, у політичній площині на усіх рівнях", - зазначив С.Полторак

Міністр оборони Грузії пан Леван Ізорія наголосив на необхідності продовження партнерства.

"Нам потрібна взаємопідтримка, адже так склалася історія, що наші обидві країни стоять перед аналогічними викликами", - зазначив він.

Міністри підписали спільну заяву, якою вони ще раз підтвердили, що Грузія та Україна є союзниками та партнерами, — обидві держави мають спільні стратегічні цілі щодо євроатлантичної інтеграції та відновлення територіальної цілісності.

Також за словами генерала армії України С.Полторака планується посилити взаємодію між Україною та Грузією на всіх майданчиках в рамках співпраці з НАТО.

Мова йде про співпрацю в таких напрямках, як підготовка військовослужбовців за стандартами Альянсу, зокрема, в гірсько-лісистій місцевості, поширення досвіду підготовки військ, а також обмін інформацією, співпраця у сфері військової науки та проведення спільних та участь у багатонаціональних навчаннях.

Як повідомляв УНН, міністри оборони України та Грузії обговорили безпекову ситуацію в країнах.

 

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