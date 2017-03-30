Министры обороны Украины и Грузии подписали совместное заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня, 30 марта, состоялась официальная встреча Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторак с Министром обороны Грузии господином Леваном Изория, по результатам которой было подписано совместное заявление. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую обстановку и ситуацию на Востоке Украины, в Грузии и в мире в целом.
"Грузия была, остается и, я убежден, будет дружественной для Украины государством. С начала агрессии России против нашей страны Грузия поддерживает Украину в политической плоскости на всех уровнях", - отметил С.Полторак
Министр обороны Грузии господин Леван Изория подчеркнул необходимость продолжения партнерства.
"Нам нужна взаимная, ведь так сложилась история, что наши обе страны стоят перед аналогичными вызовами", - отметил он.
Министры подписали совместное заявление, в котором они еще раз подтвердили, что Грузия и Украина являются союзниками и партнерами, - оба государства имеют общие стратегические цели по евроатлантической интеграции и восстановления территориальной целостности.
Также, по словам генерала армии Украины С.Полторака планируется усилить взаимодействие между Украиной и Грузией на всех площадках в рамках сотрудничества с НАТО.
Речь идет о сотрудничестве в таких направлениях, как подготовка военнослужащих по стандартам Альянса, в частности, в горно-лесистой местности, распространение опыта подготовки войск, а также обмен информацией, сотрудничество в сфере военной науки и проведение совместных и участие в многонациональных учениях.
Как сообщал УНН, министры обороны Украины и Грузии обсудили безопасность в странах.