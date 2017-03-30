Министры обороны Украины и Грузии подписали совместное заявление

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50141 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104677 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161047 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118631 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117815 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113248 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104747 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107201 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103686 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Министры обороны Украины и Грузии подписали совместное заявление

Министры обороны Украины и Грузии подписали совместное заявление

Киев  •  УНН

 • 9370 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня, 30 марта, состоялась официальная встреча Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторак с Министром обороны Грузии господином Леваном Изория, по результатам которой было подписано совместное заявление. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую обстановку и ситуацию на Востоке Украины, в Грузии и в мире в целом.

"Грузия была, остается и, я убежден, будет дружественной для Украины государством. С начала агрессии России против нашей страны Грузия поддерживает Украину в политической плоскости на всех уровнях", - отметил С.Полторак

Министр обороны Грузии господин Леван Изория подчеркнул необходимость продолжения партнерства.

"Нам нужна взаимная, ведь так сложилась история, что наши обе страны стоят перед аналогичными вызовами", - отметил он.

Министры подписали совместное заявление, в котором они еще раз подтвердили, что Грузия и Украина являются союзниками и партнерами, - оба государства имеют общие стратегические цели по евроатлантической интеграции и восстановления территориальной целостности.

Также, по словам генерала армии Украины С.Полторака планируется усилить взаимодействие между Украиной и Грузией на всех площадках в рамках сотрудничества с НАТО.

Речь идет о сотрудничестве в таких направлениях, как подготовка военнослужащих по стандартам Альянса, в частности, в горно-лесистой местности, распространение опыта подготовки войск, а также обмен информацией, сотрудничество в сфере военной науки и проведение совместных и участие в многонациональных учениях.

Как сообщал УНН, министры обороны Украины и Грузии обсудили безопасность в странах.

 

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