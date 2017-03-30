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Міністри оборони України та Грузії обговорили безпекову ситуацію в країнах

Міністри оборони України та Грузії обговорили безпекову ситуацію в країнах

Київ • УНН

 • 10069 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністри оборони України та Грузії обговорили питання безпекової ситуації в країнах. Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

"Нами було обговорено питання безпекової ситуації в Україні, в Грузії і вцілому в світі", - сказав С.Полторак.

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За його словами, в ході зустрічі сторони також підтвердили, що мають спільні стратегічні цілі щодо євро-атлантичних прагнень та відновлення територіальної цілісності.

Крім того, за даними С.Полторака Україна і Грузія розширюватиме співпрацю у напрямку підготовки військовослужбовців ЗСУ за стандартами Альянсу гірсько-лісистої місцевості.

"Тут Грузія має величезний досвід і нам цей досвід буде дуже корисний для підготовки наших підрозділів", - зазначив С.Полторак.

Також він додав, що в ході зустрічі обговорені питання співпраці у сфері військової науки і підготовки українських підрозділів, проведення спільних і багатонаціональних навчань і обмін досвідом в програмах навчання.

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