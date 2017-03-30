Министры обороны Украины и Грузии обсудили ситуацию с безопасностью в странах

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50129 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104672 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161041 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118626 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117814 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113247 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104746 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107200 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103685 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154887 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Министры обороны Украины и Грузии обсудили ситуацию с безопасностью в странах

Министры обороны Украины и Грузии обсудили ситуацию с безопасностью в странах

Киев  •  УНН

 • 10066 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министры обороны Украины и Грузии обсудили ситуацию с безопасностью в странах. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.

"Нами были обсуждены вопросы ситуации с безопасностью в Украине, в Грузии и в целом в мире", - сказал С.Полторак.

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По его словам, в ходе встречи стороны также подтвердили, что общие стратегические цели по евро-атлантическим стремлениям и восстановлении территориальной целостности.

Кроме того, по данным С.Полторака Украина и Грузия будут расширять сотрудничество в сфере подготовки военнослужащих ВСУ по стандартам Альянса в горно-лесистой местности.

"Здесь Грузия имеет огромный опыт и нам этот опыт будет очень полезен для подготовки наших подразделений", - отметил С.Полторак.

Также он добавил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военной науки и подготовки украинских подразделений, проведение совместных и многонациональных учений и обмен опытом в программах обучения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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