Министры обороны Украины и Грузии обсудили ситуацию с безопасностью в странах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министры обороны Украины и Грузии обсудили ситуацию с безопасностью в странах. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Нами были обсуждены вопросы ситуации с безопасностью в Украине, в Грузии и в целом в мире", - сказал С.Полторак.
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По его словам, в ходе встречи стороны также подтвердили, что общие стратегические цели по евро-атлантическим стремлениям и восстановлении территориальной целостности.
Кроме того, по данным С.Полторака Украина и Грузия будут расширять сотрудничество в сфере подготовки военнослужащих ВСУ по стандартам Альянса в горно-лесистой местности.
"Здесь Грузия имеет огромный опыт и нам этот опыт будет очень полезен для подготовки наших подразделений", - отметил С.Полторак.
Также он добавил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере военной науки и подготовки украинских подразделений, проведение совместных и многонациональных учений и обмен опытом в программах обучения.