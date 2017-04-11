Міністри G7 вирішили, що у Сирії немає майбутнього з Б.Асадом

Зазначається, що всі учасники G7 у розширеній нараді з низкою арабських країн (Катар, Йорданія, ОАЕ, Саудівська Аравія) і Туреччиною наполягали на тому, що “немає майбутнього Сирії з Башаром Асадом”.

Як повідомляв УНН, 11 квітня у ході телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей погодилися, що сирійського президента слід притягти до відповідальності.