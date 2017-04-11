Міністри G7 вирішили, що у Сирії немає майбутнього з Б.Асадом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністри закордонних справ країн G7 сьогодні погодились, що ніяке рішення щодо Сирії неможливе, поки Башар Асад залишатиметься при владі. Про це заявив глава французької дипломатії Жан-Марк Еро, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
Зазначається, що всі учасники G7 у розширеній нараді з низкою арабських країн (Катар, Йорданія, ОАЕ, Саудівська Аравія) і Туреччиною наполягали на тому, що “немає майбутнього Сирії з Башаром Асадом”.
Як повідомляв УНН, 11 квітня у ході телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей погодилися, що сирійського президента слід притягти до відповідальності.