Министры G7 решили, что в Сирии нет будущего с Б.Асадом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министры иностранных дел стран G7 сегодня согласились, что никакое решение по Сирии невозможно, пока Башар Асад остается у власти. Об этом заявил глава французской дипломатии Жан-Марк Эро, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Отмечается, что все участники G7 в расширенном совещании с рядом арабских стран (Катар, Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия) и Турцией настаивали на том, что "нет будущего Сирии с Башаром Асадом".
Как сообщал УНН, 11 апреля в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласились, что сирийского президента следует привлечь к ответственности.