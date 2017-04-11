Министры G7 решили, что в Сирии нет будущего с Б.Асадом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50106 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104662 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161027 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118616 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117806 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113243 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104743 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107200 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103682 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154886 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Министры G7 решили, что в Сирии нет будущего с Б.Асадом

Министры G7 решили, что в Сирии нет будущего с Б.Асадом

Киев  •  УНН

 • 9923 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министры иностранных дел стран G7 сегодня согласились, что никакое решение по Сирии невозможно, пока Башар Асад остается у власти. Об этом заявил глава французской дипломатии Жан-Марк Эро, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что все участники G7 в расширенном совещании с рядом арабских стран (Катар, Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия) и Турцией настаивали на том, что "нет будущего Сирии с Башаром Асадом".

Как сообщал УНН, 11 апреля в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласились, что сирийского президента следует привлечь к ответственности.

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