Міністри G7 назвали дії Росії в Сирії і Україні неприйнятними
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністри безпеки і закордонних справ країн “Великої сімки” заявили, що Росія неприйнятно діє в Сирії і Україні і в інших сусідніх державах. Відповідна позиція викладена в оприлюдненій у вівторок підсумковій спільній заяві міністрів Групи семи, яке поширило МЗС Канади, передає УНН.
У документі наголошується, що, зокрема, міністри закордонних справ “Великої сімки” обговорили їх загальну заклопотаність з приводу ситуації в Сирії, Україні і в КНДР.
“Обговорюючи загальні виклики, пов’язані з міжнародним порядком, міністри торкнулися теми дестабілізуючого поведінки Росії, в тому числі неприйнятних дій Росії в Сирії, Україні і в інших сусідніх країнах, її втручання в демократичні процеси і (участі в) кампаніях по дезінформації”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, країни G7 можуть ввести нові санкції проти РФ через ситуацію в Донбасі.