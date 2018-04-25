Министры G7 назвали действия России в Сирии и Украине неприемлемыми
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министры безопасности и иностранных дел стран “Большой семерки” заявили, что Россия неприемлемо действует в Сирии и Украине и в других соседних государствах. Соответствующая позиция изложена в обнародованном во вторник итоговом совместном заявлении министров Группы семи, которое распространило МИД Канады, передает УНН.
В документе отмечается, что, в частности, министры иностранных дел “Большой семерки” обсудили их общую озабоченность по поводу ситуации в Сирии, Украине и в КНДР.
“Обсуждая общие вызовы, связанные с международным порядком, министры затронули тему дестабилизирующего поведения России, в том числе неприемлемых действий России в Сирии, Украине и в других соседних странах, ее вмешательство в демократические процессы и (участия в) кампаниях по дезинформации”, — говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе.