Министры G7 назвали действия России в Сирии и Украине неприемлемыми

В документе отмечается, что, в частности, министры иностранных дел “Большой семерки” обсудили их общую озабоченность по поводу ситуации в Сирии, Украине и в КНДР.

“Обсуждая общие вызовы, связанные с международным порядком, министры затронули тему дестабилизирующего поведения России, в том числе неприемлемых действий России в Сирии, Украине и в других соседних странах, ее вмешательство в демократические процессы и (участия в) кампаниях по дезинформации”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, страны G7 могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе.