Міністри фінансів G20: великий бізнес повинен чесно платити податки

Міністри країн G20 (“Великої двадцятки”), які сьогодні проводять нараду в японському місті Фукуока, заявили про те, що великі корпорації повинні платити справедливу частку податків і підтримувати місцеві економіки в міру ослаблення темпів економічного зростання в усьому світі.

Глави фінансових відомств найбільших економік світу ще думають над тим, як саме вводити нову системи оподаткування, в якій, в першу чергу, буде враховуватися обсяг бізнесу в країні, на території якої діють компанії. При цьому до уваги не братиметься, в якій країні розташовується штаб-квартира тієї чи іншої корпорації.

Хоча учасники зустрічі розійшлися в думках з деяких деталей, в загальному і цілому вони погодилися з тим, що необхідно переглянути існуючу податкову систему.

Країни “Великої двадцятки” поставили перед Організацією економічного співробітництва та розвитку задачу про реформування міжнародної податкової системи. Зараз великі корпорації, включаючи інтернет-гігантів Facebook і Amazon реєструються в юрисдикціях з низькими податками, наприклад, в Ірландії, і майже не платять податків, в той час як вони отримують величезні прибутки на території країн з високим рівнем оподаткування.

Нагадаємо, країни G20 погодили принципи поводження з штучним інтелектом.