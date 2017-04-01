Міністр юстиції задекларував колекцію гравюр, два годинники та готівку

В електронній декларації П.Петренка вказано, що минулого року він отримав 404658 гривень заробітної плати і більше 2 млн гривень процентів.

Крім того міністр юстиції є власником двох земельних ділянок площею 29 тис. кв м і 1497 кв м., а також двох квартир 109,3 та 60,5 кв м.

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П.Петренко також задекларував дві картини, дві ікони, колекцію гравюр із 16 одиниць та два годинники. При цьому їх вартість міністр не вказав.

Також у міністра є три автомобілі.

На банківських рахунках у П.Петренка 1051720 доларів, 3241 гривня, 353 євро.

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При цьому готівкою міністр юстиції зберігає 465000 доларів, 80000 євро та 100000 гривень.