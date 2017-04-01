Министр юстиции задекларировал коллекцию гравюр, двое часов и наличные

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50088 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104655 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161014 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118610 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117801 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113239 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104739 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107198 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103681 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154882 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Министр юстиции задекларировал коллекцию гравюр, двое часов и наличные

Министр юстиции задекларировал коллекцию гравюр, двое часов и наличные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко получил в прошлом году более 404,5 тыс. грн заработной платы, а наличными сохраняет 465 тыс. долл. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

В электронной декларации П.Петренко указано, что в прошлом году он получил 404 658 гривен заработной платы и более 2 млн гривен процентов.

Кроме того, министр юстиции является владельцем двух земельных участков площадью 29 тыс. кв м. и 1497 кв м., а также двух квартир 109,3 и 60,5 кв м.

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П.Петренко также задекларировал две картины, две иконы, коллекцию гравюр из 16 единиц и двое часов. При этом их стоимость министр не указал.

Также у министра есть три автомобиля.

На банковских счетах у П.Петренко 1051720 долларов, 3241 гривна, 353 евро.

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При этом наличными министр юстиции сохраняет 465000 долларов, 80000 евро и 100000 гривен.

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