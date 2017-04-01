Министр юстиции задекларировал коллекцию гравюр, двое часов и наличные
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко получил в прошлом году более 404,5 тыс. грн заработной платы, а наличными сохраняет 465 тыс. долл. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
В электронной декларации П.Петренко указано, что в прошлом году он получил 404 658 гривен заработной платы и более 2 млн гривен процентов.
Кроме того, министр юстиции является владельцем двух земельных участков площадью 29 тыс. кв м. и 1497 кв м., а также двух квартир 109,3 и 60,5 кв м.
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П.Петренко также задекларировал две картины, две иконы, коллекцию гравюр из 16 единиц и двое часов. При этом их стоимость министр не указал.
Также у министра есть три автомобиля.
На банковских счетах у П.Петренко 1051720 долларов, 3241 гривна, 353 евро.
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При этом наличными министр юстиции сохраняет 465000 долларов, 80000 евро и 100000 гривен.