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Міністр юстиції пообіцяв НАЗК незалежний зовнішній аудит

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Нинішня робота НАЗК свідчить про професійну непридатність, яку треба дуже швидко виправляти. Про це в ефірі ZIK заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.

Міністр наголосив, що Національне агентство із питань запобігання корупції — це незалежний орган, який працює в Україні понад рік, проте не спромігся забезпечити належне подання декларацій понад мільйона державних службовців. Останньою краплею, як зауважив міністр юстиції, стало те, що на засіданні Кабміну, буквально за кілька днів до завершення терміну подання е-декларацій, керівник та члени НАЗК почали скаржитися на проблеми із технічним забезпеченням цього процесу, хоч про ці проблеми йшлося ще півроку тому.

“Це питання непрофесійності і безвідповідальності. Коли кожен із членів НАЗК розповідає, що це не їхній блок відповідальності, хоч це їхня основна робота, коли вони мають 66 млн грн. на закупівлю обладнання — банально треба купити сервери і кабелі, поставити їх і забезпечити нормальну роботу реєстру, — це не робиться!” — зазначив урядовець.

П.Петренко наголосив, що про це членам НАЗК нагадували у січні, згодом — у лютому.

“Народ не реагував. Отже, це професійна непридатність, яку треба дуже швидко виправляти. Після доручення прем’єр-міністра до цього процесу долучилися інші державні органи і фактично зараз ми забезпечили роботу системи, щоб декларанти змогли подати е-декларації, а мова йде про 400 тис. осіб”, — наголосив очільник Міністерства юстиції України.

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Міністр також прокоментував заяви членів НАЗК про перешкоди у роботі, назвавши їх “міфами про змови”, якими прикривають банальну безвідповідальність. Павло Петренко також повідомив, що нині триває робота над змінами до законодавства, якими буде передбачено проведення зовнішнього аудиту роботи НАЗК.

“Ми беремо таку саму модель, як щодо НАБУ. Буде зовнішній аудит. Протягом року його виконуватимуть, і якщо він свідчитиме про неефективність роботи керівника, це буде підставою для Кабміну, щоб його звільнити”, — сказав міністр юстиції.

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