Министр юстиции пообещал НАПК независимый внешний аудит

Министр отметил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - это независимый орган, который работает в Украине более года, однако не смог обеспечить надлежащее представление деклараций более миллиона государственных служащих. Последней каплей, как заметил министр юстиции, стало то, что на заседании Кабмина, буквально за несколько дней до окончания срока подачи электронной декларации, руководитель и члены НАПК начали жаловаться на проблемы с техническим обеспечением этого процесса, хотя об этих проблемах говорилось еще полгода назад.

"Этот вопрос непрофессионализма и безответственности. Когда каждый из членов НАПК рассказывает, что это не их блок ответственности, хотя это их основная работа, когда они 66 млн грн на закупку оборудования - банально надо купить серверы и кабели, поставить их и обеспечить нормальную работу реестра, - это не делается!", - отметил чиновник.

П.Петренко отметил, что об этом членам НАПК напоминали в январе, затем - в феврале.

"Народ не реагировал. Итак, это профессиональная непригодность, которую надо очень быстро исправлять. После поручения премьер-министра к этому процессу присоединились другие государственные органы и фактически сейчас мы обеспечили работу системы, чтобы декларанты смогли подать электронной декларации, а речь идет о 400 тыс. человек", - отметил глава Министерства юстиции Украины.

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Министр также прокомментировал заявления членов НАПК о препятствиях в работе, назвав их "мифами о заговорах", которыми прикрывают банальную безответственность. Павел Петренко также сообщил, что сейчас идет работа над изменениями в законодательство, которыми будет предусмотрено проведение внешнего аудита работы НАПК.

"Мы берем такую ​​же модель, как по НАБУ. Будет внешний аудит. В течение года его выполнять, и если он будет свидетельствовать о неэффективности работы руководителя, это будет основанием для Кабмина, чтобы его уволить", - сказал министр юстиции.