Міністр сьогодні запропонує реформу системи держнагляду в сфері екології - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр екології Остап Семерак представить уряду пропозиції щодо реформування системи державного нагляду в питаннях екології. Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми заслухаємо інформацію міністра екології Остапа Семерака щодо пропозицій реформування системи держнагляду в питаннях екології”, — сказав В.Гройсман.
За його словами, уряд повинен почати вирішувати екологічні проблеми, які накопичились.
Як повідомляв УНН, щороку обсяги радіоактивних відходів в Україні сягають 3-4 млн куб.м.