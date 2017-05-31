Министр сегодня предложит реформу системы госнадзора в сфере экологии - Премьер

"Сегодня мы заслушаем информацию министра экологии Остапа Семерака о предложениях реформирования системы госнадзора в вопросах экологии", - сказал В.Гройсман.

По его словам, правительство должно начать решать экологические проблемы, которые накопились.

Как сообщал УНН, ежегодно объемы радиоактивных отходов в Украине достигают 3-4 млн куб.