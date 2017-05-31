Министр сегодня предложит реформу системы госнадзора в сфере экологии - Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр экологии Остап Семерак представит правительству предложения по реформированию системы государственного надзора в вопросах экологии. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы заслушаем информацию министра экологии Остапа Семерака о предложениях реформирования системы госнадзора в вопросах экологии", - сказал В.Гройсман.
По его словам, правительство должно начать решать экологические проблемы, которые накопились.
Как сообщал УНН, ежегодно объемы радиоактивных отходов в Украине достигают 3-4 млн куб.