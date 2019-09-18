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Міністр розповів про ціну викупу оператора ГТС

Міністр розповів про ціну викупу оператора ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ціна так званого викупу оператора ГТС у НАК "Нафтогаз України" у межах анбандлінгу формується з чотирьох елементів. Два з них є ринковими, один мінімізується, один – нульова вартість. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду розповів міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

"Є декілька елементів вартості. Один з елементів вартості – це сама газотранспортна система, що не підлягає приватизації. Вона буде передана за нульовою вартістю, тобто це з одної державної власності в іншу державну власність", - сказав Оржель, відповідаючи на питання про ціну викупу оператора ГТС.

З його слів, окремим питанням є вартість витратних матеріалів, необхідних для забезпечення функціонування ГТС. Оржель додав, що це - незначні суми.

"Окремо елемент власності – це новостворені основні фонди в рамках НАК "Нафтогаз", і вони також оцінюються. Але ми мінімізуємо ці витрати, тому що це є транзакції в рамках бюджету, але для того, щоб не робити distortion (спотворення - ред.) в системі, ми намагаємось мінімізувати ці витрати", - зазначив міністр.

"Важливим елементом, який має бути визначений на ринкових засадах, – це вартість газу – технічного газу в ГТС, а також вартість газу на наступний квартал, тому що ми хочемо безпосередньо з відкладеними платежами закласти можливість для Магістральних газопроводів України купляти газ на перший квартал, зважаючи на те, що потенційно може бути зупинка транспортування газу, і він має мати відповідні обсяги для того, щоб зробити реверсні поставки з наших газосховищ для споживачів України. Це є чотири елементи. Два з них є ринковими, один мінімізується, один – нульова вартість", - додав він.

Додамо, за даними пресслужби уряду, Кабмін, разом із затвердженням моделі анбандлінгу для НАК, також передав Міністерству фінансів України повноваження з управління 100% акцій АТ "Магістральні газопроводи України", що має забезпечити незалежність нового оператора ГТС від Нафтогазу, а також повне відокремлення діяльності з транспортування газу від діяльності з видобутку та постачання газу. Одночасно з переходом ОГТСУ у власність МГУ держава має передати газотранспортну систему в управління нового оператора.

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