Министр рассказал о цене выкупа оператора ГТС

"Есть несколько элементов стоимости. Один из элементов стоимости - это сама газотранспортная система, не подлежащая приватизации. Она будет передана по нулевой стоимости, то есть это с одной государственной собственности в другую государственную собственность", - сказал Оржель, отвечая на вопрос о цене выкупа оператора ГТС.

По его словам, отдельным вопросом является стоимость расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования ГТС. Оржель добавил, что это - незначительные суммы.

"Отдельно элемент собственности - это новые основные фонды в рамках НАК "Нафтогаз", и они также оцениваются. Но мы минимизируем эти расходы, потому что это транзакции в рамках бюджета, но для того, чтобы не делать distortion (искажение - ред.) в системе, мы стараемся минимизировать эти затраты", - отметил министр.

"Важным элементом, который должен быть определен на рыночных принципах, - это стоимость газа - технического газа в ГТС, а также стоимость газа на следующий квартал, потому что мы хотим непосредственно с отложенными платежами заложить возможность для Магистральных газопроводов Украины покупать газ на первый квартал, несмотря на то, что потенциально может быть остановка транспортировки газа, и он иметь соответствующие объемы для того, чтобы сделать реверсные поставки из наших газохранилищ для потребителей Украины. Это четыре элемента. Два из них являются рыночными, один минимизируется, один - нулевая стоимость", - добавил он.

Добавим, по данным пресс-службы правительства, Кабмин, вместе с утверждением модели анбандлинга для НАК, также передал Министерству финансов Украины полномочия по управлению 100% акций АО "Магистральные газопроводы Украины", который должен обеспечить независимость нового оператора ГТС от Нафтогаза, а также полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по добыче и поставкам газа. Одновременно с переходом ОГТСУ в собственность МГУ государство должно передать газотранспортную систему в управление нового оператора.