Міністр освіти Китаю планує відвідати влітку Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. 23 червня в Україні відбудеться засідання Україно-Китайської Підкомісії з питань освіти, на якій планує бути присутнім Міністр освіти Китайської Народної Республіки Баошен Чень. Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.
"Приїзд Міністра освіти Китаю безсумнівно стане хорошим шансом обговорити розширення форм співпраці між нашими країнами. У рамках проведення Підкомісії ми також плануємо організувати Форум ректорів університетів Китаю і України, щоб наші виші змогли налагодити прямі контакти і домовитися про конкретні проекти", - розповіла Лілія Гриневич.
Посол зазначив, що вже найближчим часом потрібно буде почати процес узгодження заходів в межах Підкомісії, а також зафіксувати час для офіційної зустрічі Міністрів.
Лілія Гриневич також згадала про успішній досвід минулорічної Підкомісії науково-технологічного співробітництва між Україною і Китаєм. Зокрема, Підкомісія затвердила перелік з 23 спільних наукових проектів для Програми науково-технічного співробітництва між Україною і КНР на період 2017-2018 рр. Наразі сторони починають спільне фінансування 10 кращих проектів.
Ще одна ключова для розвитку китайсько-українських відносин подія – проведення спільної інноваційної виставки, що проходитиме восени.
"На виставці будуть присутні представники науково-дослідних інститутів, університетів та бізнес-структур України і КНР. Саме на ній ми зможемо окремо підняти питання залучення китайських інвестицій у реалізацію інноваційних українських розробок",- зазначила міністр.
Нагадаємо, Міносвіти зацікавлене співпрацювати з Lego для використання їхніх методик вивчення математики, фізики та інших природничих дисциплін через робототехніку. Про це зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час візиту на 9-й Всеукраїнський фестиваль робототехніки Robotica-2017.