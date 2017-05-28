Міністр освіти Китаю планує відвідати влітку Україну

КИЇВ. 28 травня. УНН. 23 червня в Україні відбудеться засідання Україно-Китайської Підкомісії з питань освіти, на якій планує бути присутнім Міністр освіти Китайської Народної Республіки Баошен Чень. Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.