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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр образования Китая планирует посетить летом Украины

Киев • УНН

 • 9255 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. 23 июня в Украине состоится заседание Украина-Китайской Подкомиссии по вопросам образования, на котором планирует присутствовать Министр образования Китайской Народной Республики Баошен Чэнь. Об этом шла речь во время встречи Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Министр образования Китая планирует посетить летом Украины

"Приезд министра образования Китая несомненно станет хорошим шансом обсудить расширение форм сотрудничества между нашими странами. В рамках проведения Подкомиссии мы также планируем организовать Форум ректоров университетов Китая и Украины, чтобы наши вузы смогли наладить прямые контакты и договориться о конкретных проектах", - рассказала Лилия Гриневич .

Посол отметил, что уже в ближайшее время нужно будет начать процесс согласования мероприятий в рамках Подкомиссии, а также зафиксировать время для официальной встречи Министров.

Лилия Гриневич также вспомнила о успешной опыт прошлогодней Подкомиссии научно-технологического сотрудничества между Украиной и Китаем. В частности, Подкомиссия утвердила перечень из 23 совместных научных проектов для Программы научно-технического сотрудничества между Украиной и КНР на период 2017-2018 гг. В настоящее время стороны начинают совместное финансирование 10 лучших проектов.

Еще одна ключевая для развития китайско-украинских отношений событие - проведение совместной инновационной выставки, которая будет проходить осенью.

"На выставке будут присутствовать представители научно-исследовательских институтов, университетов и бизнес-структур Украины и КНР. Именно на ней мы сможем отдельно поднять вопрос привлечения китайских инвестиций в реализацию инновационных украинских разработок", - отметила министр.

Напомним, Минобразования заинтересовано сотрудничать с Lego для использования их методик изучения математики, физики и других естественных дисциплин через робототехнику. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита на 9-й Всеукраинский фестиваль робототехники Robotica-2017.

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