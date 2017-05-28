Министр образования Китая планирует посетить летом Украины

"Приезд министра образования Китая несомненно станет хорошим шансом обсудить расширение форм сотрудничества между нашими странами. В рамках проведения Подкомиссии мы также планируем организовать Форум ректоров университетов Китая и Украины, чтобы наши вузы смогли наладить прямые контакты и договориться о конкретных проектах", - рассказала Лилия Гриневич .

Посол отметил, что уже в ближайшее время нужно будет начать процесс согласования мероприятий в рамках Подкомиссии, а также зафиксировать время для официальной встречи Министров.

Лилия Гриневич также вспомнила о успешной опыт прошлогодней Подкомиссии научно-технологического сотрудничества между Украиной и Китаем. В частности, Подкомиссия утвердила перечень из 23 совместных научных проектов для Программы научно-технического сотрудничества между Украиной и КНР на период 2017-2018 гг. В настоящее время стороны начинают совместное финансирование 10 лучших проектов.

Еще одна ключевая для развития китайско-украинских отношений событие - проведение совместной инновационной выставки, которая будет проходить осенью.

"На выставке будут присутствовать представители научно-исследовательских институтов, университетов и бизнес-структур Украины и КНР. Именно на ней мы сможем отдельно поднять вопрос привлечения китайских инвестиций в реализацию инновационных украинских разработок", - отметила министр.

Напомним, Минобразования заинтересовано сотрудничать с Lego для использования их методик изучения математики, физики и других естественных дисциплин через робототехнику. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита на 9-й Всеукраинский фестиваль робототехники Robotica-2017.