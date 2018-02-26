Міністр оборони України цього тижня зустрінеться з президентом Фінляндії

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак 26 лютого відвідає Фінляндську республіку, де проведе двосторонні переговори з питань безпекової ситуації та поточних питань оборонної реформи Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні, 26 лютого, Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак відвідає Фінляндську республіку. Це перший офіційний візит, що відбудеться на запрошення міністра оборони Фінляндії”, — зазначив речник.

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За його словами, 27 лютого міністр оборони України проведе двосторонні переговори з питань безпекової ситуації та поточних питань оборонної реформи Збройних сил України.

“Планується, що в ході візиту відбудеться зустріч з президентом Фінляндії, а також інші зустрічі на високому рівні”, — додав Гуцуляк.

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