Министр обороны Украины на этой неделе встретится с президентом Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак 26 февраля посетит Финляндской Республики, где проведет двусторонние переговоры по вопросам бозопасности и текущих вопросов оборонной реформы Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Сегодня, 26 февраля, министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак посетит Финляндскую Республику. Это первый официальный визит, который состоится по приглашению министра обороны Финляндии", - отметил представитель.
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По его словам, 27 февраля министр обороны Украины проведет двусторонние переговоры по вопросам безопасности и текущих вопросов оборонной реформы Вооруженных сил Украины.
"Планируется, что в ходе визита состоится встреча с президентом Финляндии, а также другие встречи на высоком уровне", - добавил Гуцуляк.