Міністр оборони США: саме Росія почала війну на сході України і перешкоджає її врегулюванню

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“Давайте говорити чітко, що Росія розпочала цю війну і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність та суверенітет України. Ми з нашої сторони будемо робити все можливе, щоб підтримати Україну”, — сказав глава Пентагону.

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Зі свого боку міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна очікує, що США і надалі будуть підтримувати незалежність, територіальну цілісність держави, і “всіляко, усіма доступними методами утримувати Росію від подальшого поширення агресії, подальшого поширення збройного конфлікту, переростання його у повномасштабну війну”.

Додамо

19 жовтня Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з візитом, у рамках якого планує підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.