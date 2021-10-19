Міністр оборони США: саме Росія почала війну на сході України і перешкоджає її врегулюванню
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Саме Російська Федерація є відповідальною за початок війни на Сході України. Про це сказав на брифінгу у Києві міністр оборони США Ллойд Остін, передає кореспондент УНН.
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“Давайте говорити чітко, що Росія розпочала цю війну і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність та суверенітет України. Ми з нашої сторони будемо робити все можливе, щоб підтримати Україну”, — сказав глава Пентагону.
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Зі свого боку міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна очікує, що США і надалі будуть підтримувати незалежність, територіальну цілісність держави, і “всіляко, усіма доступними методами утримувати Росію від подальшого поширення агресії, подальшого поширення збройного конфлікту, переростання його у повномасштабну війну”.
Додамо
19 жовтня Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з візитом, у рамках якого планує підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.