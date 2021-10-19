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Министр обороны США: именно Россия начала войну на востоке Украины и препятствует ее урегулированию

Киев  •  УНН

 • 18001 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Именно Российская Федерация является ответственной за начало войны на Востоке Украины. Об этом сказал на брифинге в Киеве министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Давайте говорить четко, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы с нашей стороны будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину”, — сказал глава Пентагона.

Детали

Со своей стороны министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина ожидает, что США и в дальнейшем будут поддерживать независимость, территориальную целостность государства, и “всячески, всеми доступными методами удерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии, дальнейшего распространения вооруженного конфликта, перерастания его в полномасштабную войну”.

Добавим

19 октября Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с визитом, в рамках которого планирует подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

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