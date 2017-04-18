Міністр оборони С.Полторак розпочав робочу поїздку до Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак розпочав офіційний візит до Італії, де зустрінеться з начальником Генштабу та очільником міноборони Італії, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"18 квітня розпочалася робоча поїздка Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака до Італійської Республіки. В рамках візиту відбудеться зустріч очільника вітчизняного оборонного відомства із Міністром оборони Італійської Республіки Робертою Пінотті та начальником Генерального штабу оборони Італійської Республіки генералом армії Клаудіо Граціано", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, під час візиту заплановані зустрічі з Президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, активістами української громади в Італії, а також відвідання поранених військовослужбовців ЗС України, які перебувають на лікуванні в італійському військовому шпиталі "Челіо".
Як повідомляв УНН, 13 квітня Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак провів зустріч із представниками Конгресу США.