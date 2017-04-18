Міністр оборони С.Полторак розпочав робочу поїздку до Італії

"18 квітня розпочалася робоча поїздка Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака до Італійської Республіки. В рамках візиту відбудеться зустріч очільника вітчизняного оборонного відомства із Міністром оборони Італійської Республіки Робертою Пінотті та начальником Генерального штабу оборони Італійської Республіки генералом армії Клаудіо Граціано", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, під час візиту заплановані зустрічі з Президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, активістами української громади в Італії, а також відвідання поранених військовослужбовців ЗС України, які перебувають на лікуванні в італійському військовому шпиталі "Челіо".

Як повідомляв УНН, 13 квітня Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак провів зустріч із представниками Конгресу США.