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Міністр оборони С.Полторак розпочав робочу поїздку до Італії

Міністр оборони С.Полторак розпочав робочу поїздку до Італії

Київ • УНН

 • 10893 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак розпочав офіційний візит до Італії, де зустрінеться з начальником Генштабу та очільником міноборони Італії, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

"18 квітня розпочалася робоча поїздка Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака до Італійської Республіки. В рамках візиту відбудеться зустріч очільника вітчизняного оборонного відомства із Міністром оборони Італійської Республіки Робертою Пінотті та начальником Генерального штабу оборони Італійської Республіки генералом армії Клаудіо Граціано", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, під час візиту заплановані зустрічі з Президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, активістами української громади в Італії, а також відвідання поранених військовослужбовців ЗС України, які перебувають на лікуванні в італійському військовому шпиталі "Челіо".

Як повідомляв УНН, 13 квітня Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак провів зустріч із представниками Конгресу США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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