Министр обороны С.Полторак начал рабочую поездку в Италию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24923 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88386 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145071 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112464 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113894 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110870 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103050 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Министр обороны С.Полторак начал рабочую поездку в Италию

Министр обороны С.Полторак начал рабочую поездку в Италию

Киев  •  УНН

 • 10885 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак начал официальный визит в Италию, где встретится с начальником Генштаба и главой минобороны Италии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"18 апреля началась рабочая поездка Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака в Итальянскую Республику. В рамках визита состоится встреча главы оборонного ведомства с Министром обороны Итальянской Республики Робертой Пинотти и начальником Генерального штаба обороны Итальянской Республики генералом армии Клаудио Грациано", - говорится в сообщении.

Кроме этого, во время визита запланированы встречи с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле, активистами украинской общины в Италии, а также посещение раненых военнослужащих ВС Украины, которые находятся на лечении в итальянском военном госпитале "Челио".

Как сообщал УНН, 13 апреля Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак провел встречу с представителями Конгресса США.

Украинские Национальные Новости

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