Министр обороны С.Полторак начал рабочую поездку в Италию

"18 апреля началась рабочая поездка Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака в Итальянскую Республику. В рамках визита состоится встреча главы оборонного ведомства с Министром обороны Итальянской Республики Робертой Пинотти и начальником Генерального штаба обороны Итальянской Республики генералом армии Клаудио Грациано", - говорится в сообщении.

Кроме этого, во время визита запланированы встречи с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле, активистами украинской общины в Италии, а также посещение раненых военнослужащих ВС Украины, которые находятся на лечении в итальянском военном госпитале "Челио".

Как сообщал УНН, 13 апреля Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак провел встречу с представителями Конгресса США.