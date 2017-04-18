Министр обороны С.Полторак начал рабочую поездку в Италию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак начал официальный визит в Италию, где встретится с начальником Генштаба и главой минобороны Италии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"18 апреля началась рабочая поездка Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака в Итальянскую Республику. В рамках визита состоится встреча главы оборонного ведомства с Министром обороны Итальянской Республики Робертой Пинотти и начальником Генерального штаба обороны Итальянской Республики генералом армии Клаудио Грациано", - говорится в сообщении.
Кроме этого, во время визита запланированы встречи с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле, активистами украинской общины в Италии, а также посещение раненых военнослужащих ВС Украины, которые находятся на лечении в итальянском военном госпитале "Челио".
Как сообщал УНН, 13 апреля Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак провел встречу с представителями Конгресса США.