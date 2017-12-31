Міністр оборони про 2017-й: ми не зробили жодного кроку назад

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак відзначив, що 2017 рік був сповненим звитяги і самопожертви, а також додав, що "ми не зробили жодного кроку назад". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.