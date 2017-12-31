Міністр оборони про 2017-й: ми не зробили жодного кроку назад
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак відзначив, що 2017 рік був сповненим звитяги і самопожертви, а також додав, що "ми не зробили жодного кроку назад". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"2017 рік був сповненим звитяги і самопожертви. Наше військо щоденно демонструвало, захищаючи державний суверенітет та українські землі від агресора.
Ми не зробили жодного кроку назад, не зважаючи на провокації ворога. Збройні Сили стали сильнішими й упевненішими в українській перемозі. І ця упевненість надає сил і наснаги в тому, що ми робимо", - зазначив Полторак.
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Він також додав, що "нам вдалося багато тому, що ми відчували й відчуваємо підтримку всього народу України".
"Наше військо значно поліпшило своє тактичне становище. Ми навчилися генерувати та виконувати стратегічні речі. Успішно реалізовано головні завдання, поставлені у Стратегічному оборонному бюлетені на 2017-ий рік", - додав він.
Міністр також додав, що Україна має контрактну армію, яка щороку отримує краще фінансування, матеріально-технічне забезпечення та вищі соціальні стандарти.
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"Ми навчилися раціонально використовувати ресурси, які надає держава. Оборонна реформа свідчить не тільки про здорові амбіції, а й про спроможності відповідати на виклики та виконувати плани тривалої дії. Реформа набула необхідного темпу й стала незворотною. Ми здобули широку і практичну підтримку серед партнерів України у світі.
Відроджена армія відроджує українську державу. Це ключова формула. Отже, шановні українці, вітаю усіх вас з Новим 2018-им Роком та Різдвом Христовим!" - написав Полторак.
Він також привітав військовослужбовців, які "на передовій, серед засніжених окопів, стримують агресора на рубежах мирної цивілізації" і закликав українців молитися "за наших захисників, яким я щиро зичу повернення до рідних міст і родин живими й неушкодженими!"