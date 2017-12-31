Министр обороны о 2017-м: мы не сделали ни одного шага назад

“2017 был полным доблести и самопожертвования. Наше войско ежедневно демонстрировало, защищая государственный суверенитет и украинские земли от агрессора.

Мы не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага. Вооруженные Силы стали сильнее и увереннее в украинском победе. И эта уверенность придает сил и вдохновения в том, что мы делаем”, — отметил Полторак.

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Он также добавил, что “нам удалось много потому, что мы чувствовали и чувствуем поддержку всего народа Украины”.

“Наше войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы научились генерировать и выполнять стратегические вещи. Успешно реализовано главные задачи, поставленные в Стратегическом оборонном бюллетене на 2017-й год”, — добавил он.

Министр также добавил, что Украина имеет контрактную армию, которая ежегодно получает лучшее финансирование, материально-техническое обеспечение и высокие социальные стандарты.

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“Мы научились рационально использовать ресурсы, которые предоставляет государство. Оборонная реформа свидетельствует не только о здоровых амбициях, но и о способности отвечать на вызовы и выполнять планы длительного действия. Реформа получила необходимый темп и стала необратимой. Мы получили широкую и практическую поддержку среди партнеров Украины в мире.

Возрожденная армия возрождает украинское государство. Это ключевая формула. Итак, уважаемые украинцы, поздравляю всех вас с Новым 2018-м Годом и Рождеством Христовым!” — написал Полторак.

Он также поздравил военнослужащих, которые “на передовой, среди заснеженных окопов, сдерживают агрессора на рубежах мирной цивилизации” и призвал украинцев молиться “за наших защитников, которым я искренне желаю возвращения в родные города и к семьям живыми и невредимыми!”