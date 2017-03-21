Міністр оборони Польщі звинуватив Д.Туска в незаконній угоді з В.Путіним у 2010 році

“Прем’єр Дональд Туск уклав незаконну угоду з Володимиром Путіним на шкоду Польщі і за це він повинен нести кримінальну відповідальність”, — сказав Антоній Мацеревич у розмові з виданням “Gazeta Polska Codziennie”.

Д.Туска звинувачують у тому, що у квітні 2010 року, відразу після авіакатастрофи під Смоленськом, була укладена угода про співпрацю між Службою військової контррозвідки Польщі та ФСБ Росії, яка стосувалася спільних дій проти загроз для будь-якої зі сторін.

“Під прицілом Служби військової контррозвідки опинився прокурор Марек Пасьонек — один із прокурорів, який керував слідством Окружної військової прокуратури у Варшаві у справі смоленської катастрофи”, — зазначає “Gazeta Polska Codziennie”.

“Жодна посада в польській чи євросоюзній організації не звільняє від відповідальності за такі серйозні злочини, як ті, в яких підозрюється Дональд Туск”, — заявив міністр оборони Польщі.

У незаконній співпраці з ФСБ також звинувачуються колишні керівники Служби військової контррозвідки Польщі у 2010-2015 роках.

Як повідомляв УНН, районна прокуратура у Варшаві викликала на 15 березня Д.Туска на допит у якості свідка у справі щодо колишніх керівників Служби військової контррозвідки, звинувачених “у співпраці з розвідувальними службами іншої країни без відповідного дозволу прем’єр-міністра”. Справа стосується 2010 року, коли Д.Туск був главою уряду Польщі.