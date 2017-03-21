Министр обороны Польши обвинил Д. Туска в незаконной сделке с В.Путиным в 2010 году

"Премьер Дональд Туск заключил незаконную сделку с Владимиром Путиным в ущерб Польше и за это он должен нести уголовную ответственность", - сказал Антоний Мацеревич в разговоре с изданием "Gazeta Polska Codziennie".

Д. Туска обвиняют в том, что в апреле 2010 года, сразу после авиакатастрофы под Смоленском, было заключено соглашение о сотрудничестве между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России, которая касалась общих действий против угроз для любой из сторон.

"Под прицелом Службы военной контрразведки оказался прокурор Марек Пасьонек - один из прокуроров, который руководил следствием Окружной военной прокуратуры в Варшаве по делу смоленской катастрофы", - отмечает "Gazeta Polska Codziennie".

"Ни одна должность в польской или евросоюзной организации не освобождает от ответственности за такие серьезные преступления, как те, в которых подозревается Дональд Туск", - заявил министр обороны Польши.

В незаконном сотрудничестве с ФСБ также обвиняются бывшие руководители Службы военной контрразведки Польши в 2010-2015 годах.

Как сообщал УНН, районная прокуратура в Варшаве вызвала на 15 марта Д. Туска на допрос в качестве свидетеля по делу в отношении бывших руководителей служб военной контрразведки, обвиняемых "в сотрудничестве с разведывательными службами другой страны без соответствующего разрешения премьер-министра". Дело касается 2010 года, когда Туск был главой правительства Польши.