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Міністр оборони Польщі відвідав церемонію перепоховання останків воїнів на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українці з поляками у місті Мостиська, що на Львівщині, спільною молитвою вшанували пам’ять загиблих вояків Польського війська, які загинули в боях з нацистською Німеччиною у вересні 1939 року. Про це УНН передає із посиланням на місцевий портал.

Міністр оборони Польщі відвідав церемонію перепоховання останків воїнів на Львівщині

Вчора, 25 листопада,  у м.Мостиська об 11:00, поминальною літургією у Храмі св.Івана Хрестителя РКЦ вшанували пам’ять загиблих воїнів, після якої на міському кладовищі відбулось перепоховання віднайдених “Товариством пошуку жертв війни “Пам’ять” спільно з ГО “Польське харцерство в Україні” решток 27 вояків Польського війська (поляків, українців, білорусів, представників інших національностей), які загинули на Львівщині в боях проти нацистської Німеччини у вересні 1939 року.

Рештки вояків Польського війська було віднайдено ГО “Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять” спільно з ГО “Польське харцерство в Україні” в селах Бердихів та Новосілки Яворівського району Львівської області. Завдяки збереженим військовим ідентифікаторам, пошуковцям стали відомі прізвища семи загиблих. На жаль, більшість з них було захоронено без особистих номерних знаків.

У церемонії похорону загиблих солдатів взяв участь міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич. Керівник Регіонального медіа-центру ЗСУ Олександр Поронюк підтвердив візит міністра оборони Республіки Польщі. Від міноборони був заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук.

Довідка УНН: польсько-український проект спільного вшанування пам’яті загиблих у вересні 1939 року вояків розпочався у 2012 році. У 2015 році у м.Мостиська перепоховано 111 останків вояків Польського війська. Координацією проекту з польського боку тривалий час займалася Рада охорони пам’яті боротьби та мучеництва і Генеральне Консульство РП у Львові.

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