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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Министр обороны Польши посетил церемонию перезахоронения останков воинов во Львовской области

Киев • УНН

 • 11363 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинцы с поляками в городе Мостиска во Львовской области, общей молитвой почтили память погибших воинов Польского войска, погибших в боях с нацистской Германией в сентябре 1939 года. Об этом передает УНН со ссылкой на местный портал.

Министр обороны Польши посетил церемонию перезахоронения останков воинов во Львовской области

Вчера, 25 ноября, в г. Мостиска 11:00, поминальной литургией в Храме св.Ивана Крестителя РКЦ почтили память погибших воинов, после которой на городском кладбище состоялось перезахоронение найденных "Обществом поиска жертв войны "Память" совместно с ОО "Польское харцерство в Украине" остатков 27 воинов Польского войска (поляков, украинцев, белорусов, представителей других национальностей), погибших во Львовской области в боях против нацистской Германии в сентябре 1939 года.

Остатки воинов Польского войска были найдены ОО "Общество поиска жертв войны "Память" совместно с ОО "Польское харцерство в Украине" в селах Бердыхов и Новоселки Яворивского района Львовской области. Благодаря сохранившимся военным идентификаторам, поисковикам стали известны фамилии семи погибших. К сожалению, большинство из них было захоронено без личных номерных знаков.

В церемонии похорон погибших солдат принял участие министр обороны Польши Антони Мацеревич. Руководитель Регионального медиа-центра ВСУ Александр Поронюк подтвердил визит министра обороны Республики Польша. От Минобороны был заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук.

Справка: польско-украинский проект совместной памяти погибших в сентябре 1939 года солдат начался в 2012 году. В 2015 году в г. Мостиска перезахоронены 111 останков воинов Польского войска. Координацией проекта с польской стороны длительное время занимался Совет охраны памяти борьбы и мученичества и Генеральное Консульство РП во Львове.

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