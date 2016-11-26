Министр обороны Польши посетил церемонию перезахоронения останков воинов во Львовской области

Вчера, 25 ноября, в г. Мостиска 11:00, поминальной литургией в Храме св.Ивана Крестителя РКЦ почтили память погибших воинов, после которой на городском кладбище состоялось перезахоронение найденных "Обществом поиска жертв войны "Память" совместно с ОО "Польское харцерство в Украине" остатков 27 воинов Польского войска (поляков, украинцев, белорусов, представителей других национальностей), погибших во Львовской области в боях против нацистской Германии в сентябре 1939 года.

Остатки воинов Польского войска были найдены ОО "Общество поиска жертв войны "Память" совместно с ОО "Польское харцерство в Украине" в селах Бердыхов и Новоселки Яворивского района Львовской области. Благодаря сохранившимся военным идентификаторам, поисковикам стали известны фамилии семи погибших. К сожалению, большинство из них было захоронено без личных номерных знаков.

В церемонии похорон погибших солдат принял участие министр обороны Польши Антони Мацеревич. Руководитель Регионального медиа-центра ВСУ Александр Поронюк подтвердил визит министра обороны Республики Польша. От Минобороны был заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук.

Справка: польско-украинский проект совместной памяти погибших в сентябре 1939 года солдат начался в 2012 году. В 2015 году в г. Мостиска перезахоронены 111 останков воинов Польского войска. Координацией проекта с польской стороны длительное время занимался Совет охраны памяти борьбы и мученичества и Генеральное Консульство РП во Львове.