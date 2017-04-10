Міністр оборони ФРН: удар США по Сирії – сигнал Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Американський удар по сирійській авіабазі – це чіткий сигнал Китаю про необхідність приборкання Північної Кореї. Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Президент Дональд Трамп не випадково віддав наказ завдати удару ввечері того дня, коли у США перебував із візитом голова КНР Сі Цзіньпін, заявила німецький міністр в ефірі телеканалу ARD, зазначивши, що сусідньою з Китаєм Північною Кореєю править більш небезпечний диктатор, ніж Башар Асад, який до того ж має ядерну зброю.
Таким способом, за словами У.Ляєн, Д.Трамп нагадав своєму гостю про його відповідальність, оскільки Китай залишається єдиною країною, яка “може приборкати цього диктатора політичними засобами”.
Нагадаємо, напередодні візиту до США Сі Цзіньпіна американський президент заявив, що Сполучені Штати самостійно “розберуться” з ядерною загрозою з боку Північної Кореї, якщо цього не зробить Китай.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав ракетний удар по сирійській авіабазі попередженням іншим країнам, таким як КНДР.