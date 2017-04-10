Министр обороны ФРГ: удар США по Сирии – сигнал Китаю
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Американский удар по сирийской авиабазе – это четкий сигнал Китаю о необходимости обуздания Северной Кореи. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Президент Дональд Трамп неслучайно отдал приказ нанести удар вечером того дня, когда в США находился с визитом председатель КНР Си Цзиньпин, заявила германский министр в эфире телеканала ARD, отметив, что соседней с Китаем Северной Кореей правит более опасный диктатор, чем Башар Асад, обладающий к тому же ядерным оружием.
Таким способом, по словам У.Ляйен, Д.Трамп напомнил своему гостю о его ответственности, поскольку Китай остается единственной страной, которая “может обуздать этого диктатора политическими средствами”.
Напомним, накануне визита в США Си Цзиньпина американский президент заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно “разберутся” с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи, если этого не сделает Китай.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал ракетный удар по сирийской авиабазе предупреждением другим странам, таким как КНДР.