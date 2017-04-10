Министр обороны ФРГ: удар США по Сирии – сигнал Китаю

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50074 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104650 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161007 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118605 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117795 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113237 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104737 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107198 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103681 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154879 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Министр обороны ФРГ: удар США по Сирии – сигнал Китаю

Министр обороны ФРГ: удар США по Сирии – сигнал Китаю

Киев  •  УНН

 • 14046 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Американский удар по сирийской авиабазе – это четкий сигнал Китаю о необходимости обуздания Северной Кореи. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.   

Президент Дональд Трамп неслучайно отдал приказ нанести удар вечером того дня, когда в США находился с визитом председатель КНР Си Цзиньпин, заявила германский министр в эфире телеканала ARD, отметив, что соседней с Китаем Северной Кореей правит более опасный диктатор, чем Башар Асад, обладающий к тому же ядерным оружием.

Таким способом, по словам У.Ляйен, Д.Трамп напомнил своему гостю о его ответственности, поскольку Китай остается единственной страной, которая “может обуздать этого диктатора политическими средствами”.

Напомним, накануне визита в США Си Цзиньпина американский президент заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно “разберутся” с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи, если этого не сделает Китай.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал ракетный удар по сирийской авиабазе предупреждением другим странам, таким как КНДР.

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