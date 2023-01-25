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Міністр оборони Бельгії пояснила, чому в новому пакеті допомоги Україні не буде танків Leopard

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила, що до нового пакету військової допомоги Україні навряд чи увійдуть танки Leopard, додавши, що це пов'язано з "необґрунтованим" підвищенням ціни танків з 10-15 тисяч до 500 тисяч євро за одиницю. Про це інформує УНН, посилаючись на RTL info.

Міністр оборони Бельгії пояснила, чому в новому пакеті допомоги Україні не буде танків Leopard

Деталі

Міністр заявила, що представить новий пакет допомоги Україні під час Ради міністрів у п'ятницю, 27 січня. До нього увійдуть засоби для посилення протиповітряної оборони та протитанкова зброя.

Дедондер зазначила, що простір для маневру у Бельгії щодо танків обмежений, оскільки на складах оборонного відомства країни їх більше немає. Вона нагадала, що десять років тому було прийняте рішення перепродати танки, оскільки вони не перебували в експлуатації.

За словами міністра, можна було б викупити танки, щоб передати Україні. Втім, якщо тоді вартість однієї одиниці складала 10 - 15 тисяч євро, то зараз продавці ставлять ціну у розмірі 500 тисяч євро за одиницю.

Цитата

"Ці танки були перепродані за суму, еквівалентну 10-15 тис. євро, оскільки вони вже не працювали. Ніщо не заважає нам їх викупити, але вони не робочі. Ідея полягає в тому, щоб не викуповувати їх за нерозумними цінами.

На сьогодні є бельгійські компанії, які роблять маржу, яка є нерозумною. Ми знаходимося на ціні перепродажу 500 000 євро за одиницю обладнання, яке зберігається в ангарах і для якого не проводилися реставраційні роботи", - пояснила вона.

Нагадаємо

Уряд Німеччини сьогодні, 25 січня, повідомив, що схвалює відправку партнерами танків Leopard Україні. Берлін також надасть Києву 14 танків.

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