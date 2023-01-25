Министр обороны Бельгии объяснила, почему в новом пакете помощи Украине не будет танков Leopard

Детали

Министр заявила, что представит новый пакет помощи Украине во время Совета министров в пятницу, 27 января. В него войдут средства для усиления противовоздушной обороны и противотанковое оружие.

Дедондер отметила, что пространство для маневра у Бельгии в отношении танков ограничено, поскольку на складах оборонного ведомства страны их больше нет. Она напомнила, что десять лет назад было принято решение перепродать танки, поскольку они не находились в эксплуатации.

По словам министра, можно было бы выкупить танки, чтобы передать Украине. Впрочем, если тогда стоимость одной единицы составляла 10 - 15 тысяч евро, то сейчас продавцы ставят цену в размере 500 тысяч евро за единицу.

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"Эти танки были перепроданы за сумму, эквивалентную 10-15 тысяч евро, поскольку они уже не работали. Ничто не мешает нам их выкупить, но они не рабочие. Идея заключается в том, чтобы не выкупать их по неразумным ценам.

Сегодня есть бельгийские компании, которые делают маржу, которая является неразумной. Мы находимся на цене перепродажи 500 000 евро за единицу оборудования, которое хранится в ангарах, и для которого не проводились реставрационные работы", - пояснила она.

Напомним

Правительство Германии сегодня, 25 января, сообщило, что одобряет отправку партнерами танков Leopard Украине. Берлин также предоставит Киеву 14 танков.