Міністр Милованов: не має значення, які правила ви порушуєте, важливо, що на вас настукали раніше, ніж ви

Фрагмент лекції Тимофія Милованова "Теорія ігор для економістів": "Це правило гри. Якщо на вас написали донос, то ви програли. Ви повинні бути краще, ви повинні швидше написати донос на вашого супротивника, опонента. Суть не в тому, що особисто ви зробили, а в тому, що ви швидше вираховуєте з ким вам не по дорозі і зжирає цю людину першим. Тобто завдання не полягає в тому ... нікого не хвилює насправді, що ви катували людей, вирізали їм очі, чи ні. Важливо якийсь відсоток, 10% людей в цій системі повинні точно так само бути покарані для того, щоб всі боялися. Вам необхідно підтримувати дисципліну в цій системі. І, відповідно, вам необхідно грати в цю гру і постійно вгадувати, хто ваш наступний противник. А ви видераєтесь вгору по ієрархічній драбині ... Ви намагаєтеся залізти на верх харчового ланцюжка, де місць менше, ніж людей і ви повинні чітко розуміти, хто ваш перший основний конкурент і прибирати. І у кого краще є розуміння, той буде ефективніший на верхівці. Це такий самовідбір, коли ви намагаєтеся відібрати людей, але він побудований так, що з боку виглядає, що це якась, що не справедливість, а парадокс. Насправді не має значення, які ви правила порушуєте, важливо, що на вас настукали, швидше, ніж ви настукали. Тобто у кожного є карт-бланш. Це, знаєте, є така гра: у вас комітет та у вас є право убити одну людину. І всі кожен день намагаються убити одну людину, і ви, якщо над вами верхівка зупинилася, ви туди постійно рухаєтеся".