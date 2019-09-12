Министр Милованов: не важно, какие правила вы нарушаете, важно, что на вас настучали раньше, чем вы

Фрагмент лекции Тимофея Милованова “Теория игр для экономистов”: "Это правило игры. Если на вас написали донос, то вы проиграли. Вы должны быть лучше, вы должны быстрее написать донос на вашего противника, оппонента. Суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете с кем вам не по пути и сжираете этого человека первым. То есть задача не состоит в том... никого не волнует на самом деле, что вы пытали людей, вырезали им глаза, или нет. Важно какой-то процент, 10% людей в этой системе должны точно так же быть наказаны для того, чтобы все боялись. Вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И, соответственно, вам необходимо играть в эту игру и постоянно угадывать, кто ваш следующий противник. А вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице... Вы пытаетесь забраться на верх пищевой цепочки, где мест меньше, чем людей и вы должны четко понимать, кто ваш первый основной конкурент и убирать. И у кого лучшее есть понимание, тот будет эффективней на верхушке. Это такой самоотбор, когда вы пытаетесь отобрать людей, но он построен так, что со стороны выглядит, что это какая-то, не справедливость, а парадокс. На самом деле не важно, какие вы правила нарушаете, важно, что на вас настучали, быстрее, чем вы настучали. То есть у каждого есть карт-бланш. Это, знаете, есть такая игра: у вас комитет и у вас есть право убить одного человека. И все каждый день питаются убить одного человека, и вы, если над вами верхушка остановилась, вы туда постоянно двигаетесь".