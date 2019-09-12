Министр Милованов: не важно, какие правила вы нарушаете, важно, что на вас настучали раньше, чем вы

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 97292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115988 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107713 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114220 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121592 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149113 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149253 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140547 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190231 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116777 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Министр Милованов: не важно, какие правила вы нарушаете, важно, что на вас настучали раньше, чем вы

Министр Милованов: не важно, какие правила вы нарушаете, важно, что на вас настучали раньше, чем вы

Киев  •  УНН

 • 20532 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Правила игры и борьбы за место на верхушке пищевой цепочки, простые и циничные, во время лекции в 2015 году озвучил Тимофей Милованов, недавно назначенный министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. УНН приводит фрагмент выступления Милованова, а также видео лекции.

Фрагмент лекции Тимофея Милованова “Теория игр для экономистов”: "Это правило игры. Если на вас написали донос, то вы проиграли. Вы должны быть лучше, вы должны быстрее написать донос на вашего противника, оппонента. Суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете с кем вам не по пути и сжираете этого человека первым. То есть задача не состоит в том... никого не волнует на самом деле, что вы пытали людей, вырезали им глаза, или нет. Важно какой-то процент, 10% людей в этой системе должны точно так же быть наказаны для того, чтобы все боялись. Вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И, соответственно, вам необходимо играть в эту игру и постоянно угадывать, кто ваш следующий противник. А вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице... Вы пытаетесь забраться на верх пищевой цепочки, где мест меньше, чем людей и вы должны четко понимать, кто ваш первый основной конкурент и убирать. И у кого лучшее есть понимание, тот будет эффективней на верхушке. Это такой самоотбор, когда вы пытаетесь отобрать людей, но он построен так, что со стороны выглядит, что это какая-то, не справедливость, а парадокс. На самом деле не важно, какие вы правила нарушаете, важно, что на вас настучали, быстрее, чем вы настучали. То есть у каждого есть карт-бланш. Это, знаете, есть такая игра: у вас комитет и у вас есть право убить одного человека. И все каждый день питаются убить одного человека, и вы, если над вами верхушка остановилась, вы туда постоянно двигаетесь".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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