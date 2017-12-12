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Міністр інфраструктури привідкрив деталі створення першого українського лоукосту

Київ • УНН

 • 17241 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Перший український лоукост буде заснований на 100% на національному капіталі. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.

Міністр також повідомив назву національної авіакомпанії — SkyUp. Більше подробиць міністр обіцяє повідомити під час прес-конференції у четвер.

“Єдине, що можу наразі ствердно повідомити, що ця авіакомпанія буде на 100% національною — 100% український капітал”, — повідомив Омелян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінінфраструктури відзвітує щодо створення національної авіакомпанії

Зазначимо, навесні цього року стало відомо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян розробляє план щодо створення національної лоукост-компанії. Вже у грудня 2017 року міністр обіцяв повідомити результати роботи у цьому напрямку.

Як писав УНН, в ефірі одного з українських телеканалів, Омелян заявив, що у 2017 році має бути зареєстрована українська бюджетна авіакомпанія, яка виконуватиме внутрішні рейси.

Водночас раніше міністр повідомляв, що авіакомпанія матиме і іноземний капітал.

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