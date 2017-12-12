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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 2829 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100051 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102122 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102464 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116702 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103432 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105882 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Министр инфраструктуры приоткрыл детали создания первого украинского лоукоста

Министр инфраструктуры приоткрыл детали создания первого украинского лоукоста

Киев  •  УНН

 • 17232 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Первый украинский лоукост будет основан на 100% в национальном капитале. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

Министр также сообщил название национальной авиакомпании - SkyUp. Больше подробностей министр обещает сообщить во время пресс-конференции в четверг.

"Единственное, что могу сейчас утвердительно сказать, что эта авиакомпания будет на 100% национальной - 100% украинский капитал", - сообщил Омелян.

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Отметим, весной этого года стало известно, что министр инфраструктуры Владимир Омелян разрабатывает план по созданию национальной лоукост-компании. Уже в декабре 2017 года министр обещал сообщить результаты работы в этом направлении.

Как писал УНН, в эфире одного из украинских телеканалов, Омелян заявил, что в 2017 году должна быть зарегистрирована украинская бюджетная авиакомпания, которая будет выполнять внутренние рейсы.

В то же время ранее министр сообщал, что авиакомпания будет иметь и иностранный капитал.

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