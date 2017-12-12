Министр инфраструктуры приоткрыл детали создания первого украинского лоукоста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Первый украинский лоукост будет основан на 100% в национальном капитале. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
Министр также сообщил название национальной авиакомпании - SkyUp. Больше подробностей министр обещает сообщить во время пресс-конференции в четверг.
"Единственное, что могу сейчас утвердительно сказать, что эта авиакомпания будет на 100% национальной - 100% украинский капитал", - сообщил Омелян.
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Отметим, весной этого года стало известно, что министр инфраструктуры Владимир Омелян разрабатывает план по созданию национальной лоукост-компании. Уже в декабре 2017 года министр обещал сообщить результаты работы в этом направлении.
Как писал УНН, в эфире одного из украинских телеканалов, Омелян заявил, что в 2017 году должна быть зарегистрирована украинская бюджетная авиакомпания, которая будет выполнять внутренние рейсы.
В то же время ранее министр сообщал, что авиакомпания будет иметь и иностранный капитал.